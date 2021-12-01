У "Слузі народу" назвали реформу, яку не встигнуть запустити у 2021 році

До кінця 2021 року у Верховній Раді не встигнуть прийняти закон про Службу безпеки України. Попри це попереду ще цілий тиждень роботи під куполом.

Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона наголосила, що це дуже важливий законопроєкт.

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Водночас серед парламентарів досі тривають дискусії. Крім того, за словами Кравчук, зауваження щодо проєкту є у профільного комітету.

Це важлива реформа, але не встигнемо її проголосувати,

– резюмувала нардепка.

Також Кравчук заявила, що у парламенті не встигнуть розглянути законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу у 2021 році. "Ми будемо працювати наполегливо, сподіваюсь, що до літа приймемо цей закон", – додала вона.

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