У "Слузі народу" назвали реформу, яку не встигнуть запустити у 2021 році
Джерело:24 канал
До кінця 2021 року у Верховній Раді не встигнуть прийняти закон про Службу безпеки України. Попри це попереду ще цілий тиждень роботи під куполом.
Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона наголосила, що це дуже важливий законопроєкт.
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Водночас серед парламентарів досі тривають дискусії. Крім того, за словами Кравчук, зауваження щодо проєкту є у профільного комітету.
Це важлива реформа, але не встигнемо її проголосувати,
– резюмувала нардепка.
Також Кравчук заявила, що у парламенті не встигнуть розглянути законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу у 2021 році. "Ми будемо працювати наполегливо, сподіваюсь, що до літа приймемо цей закон", – додала вона.
Євгенія Кравчук розповіла про роботу парламенту у 2021 році: дивіться відео
Реформа СБУ: що треба знати
- Вперше про реформування СБУ заявили ще у 2020 році.
- Згідно з законопроєктом, мовиться про розмежування функції між службою та іншими правоохоронними органами. Один з пунктів – позбавити СБУ функції досудового слідства.
- Відомство займатиметься захистом критичної інфраструктури та розслідуваннями злочинів проти нацбезпеки.