Святковий обід, де буде закуска, напій та основна страва, легко приготувати навіть у стислий проміжок часу, розповідає Смачно 24. За простим, проте вишуканим столом, варто згадати про всі визначні моменти в історії України.
До теми Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка
Лимонад
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр джерельної або мінеральної води;
– 2 лимони або лайми;
– 2 – 3 столові ложки цукру або меду.
Приготування:
- Закип'ятіть воду, налийте її в глечик і розчиніть цукор (або мед).
- Остудіть воду, додайте лимонний сік і часточки лимона.
- Помістіть в холодильник. Подавайте з льодом.
Салат з помідорами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 головка салату айсберг;
– 4 помідори;
– 200 грамів маринованих огірків;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– спеції: сіль, перець.
Приготування:
- Оливкову олію ретельно перемішайте з медом і гірчицею.
- Салат айсберг подрібніть і покладіть в миску.
- Додайте нарізані на четвертинки помідори та нарізані кубиками огірки.
- Змішайте всі овочі, приправте до смаку і залийте раніше приготовленим соусом.
Курка з лимоном
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– сіль і перець до смаку;
– 1 чайна ложка орегано;
– 0,5 чайної ложки гранульованого часнику або 1 зубчик свіжого часнику;
– 1 яйце;
– 70 грамів тертого пармезану;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка екстра оливкової олії;
– 1 лимон;
– 1/4 склянки бульйону;
– петрушка для подачі.
Приготування:
- Куряче філе розріжте вздовж на 2 тонших філе, потім розділіть на філе меншого розміру.
- Його слід потовкти товкачем до однакової товщини.
- Приправте сіллю, перцем, орегано та часником, потім покрийте збитим яйцем і, нарешті, сумішшю пармезану та борошна.
- Розігрійте велику сковороду, додайте масло та оливкову олію. Додайте філе птиці та обсмажити приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
- Відріжте 3 часточки лимона для прикраси, а з решти вичавіть сік. Вилийте його в сковороду з куркою, потім додайте бульйон.
- Готуйте одну хвилину, переверніть філе і закінчіть готувати. Посипте петрушкою і прикрасьте часточками лимона.
Пісочне печиво
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2,5 склянки борошна;
– 250 грамів вершкового масла;
– 3/4 склянки цукрової пудри;
– 3 – 4 жовтки.
Приготування:
- Масло з борошном розітріть в пісок, додайте цукрову пудру, перемішайте, додайте жовтки та замісіть однорідне тісто. Загорніть їх у фольгу і поставте в холодильник мінімум на пів години.
- Потім розкачайте товщиною 3 – 4 міліметри та виріжте формочкою печиво.
- Викладіть на деко, застелене папером для випічки.
- Перед запіканням їх можна змастити яєчним білком і обваляйте в цукрі або посипте горіхами.
- Випікайте приблизно 20 хвилин при 180 до золотистої скоринки.