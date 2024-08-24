Святковий обід, де буде закуска, напій та основна страва, легко приготувати навіть у стислий проміжок часу, розповідає Смачно 24. За простим, проте вишуканим столом, варто згадати про всі визначні моменти в історії України.

До теми Найсмачніший День Незалежності: ідеї особливих страв для вдалого пікніка

Лимонад

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр джерельної або мінеральної води;

– 2 лимони або лайми;

– 2 – 3 столові ложки цукру або меду.

Приготування:

Закип'ятіть воду, налийте її в глечик і розчиніть цукор (або мед). Остудіть воду, додайте лимонний сік і часточки лимона. Помістіть в холодильник. Подавайте з льодом.

Салат з помідорами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 головка салату айсберг;

– 4 помідори;

– 200 грамів маринованих огірків;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– спеції: сіль, перець.

Приготування:

Оливкову олію ретельно перемішайте з медом і гірчицею. Салат айсберг подрібніть і покладіть в миску. Додайте нарізані на четвертинки помідори та нарізані кубиками огірки. Змішайте всі овочі, приправте до смаку і залийте раніше приготовленим соусом.

Курка з лимоном

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– сіль і перець до смаку;

– 1 чайна ложка орегано;

– 0,5 чайної ложки гранульованого часнику або 1 зубчик свіжого часнику;

– 1 яйце;

– 70 грамів тертого пармезану;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка екстра оливкової олії;

– 1 лимон;

– 1/4 склянки бульйону;

– петрушка для подачі.

Приготування:

Куряче філе розріжте вздовж на 2 тонших філе, потім розділіть на філе меншого розміру. Його слід потовкти товкачем до однакової товщини. Приправте сіллю, перцем, орегано та часником, потім покрийте збитим яйцем і, нарешті, сумішшю пармезану та борошна. Розігрійте велику сковороду, додайте масло та оливкову олію. Додайте філе птиці та обсмажити приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Відріжте 3 часточки лимона для прикраси, а з решти вичавіть сік. Вилийте його в сковороду з куркою, потім додайте бульйон. Готуйте одну хвилину, переверніть філе і закінчіть готувати. Посипте петрушкою і прикрасьте часточками лимона.

Пісочне печиво

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2,5 склянки борошна;

– 250 грамів вершкового масла;

– 3/4 склянки цукрової пудри;

– 3 – 4 жовтки.

Приготування: