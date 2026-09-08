У довідниках із домашнього консервування окремо наголошують, що сливи добре підходять для густих заготовок саме через природний пектин, а шкірка тільки підсилює цей ефект. Навіть якщо не витрачати час на кожну сливу окремо, повидло все одно вийде гладким, щільним і без відчутної шкірки в готовій масі.
Чому сливи для повидла не треба чистити
Класична помилка – вважати, що шкірка обов’язково зіпсує текстуру. Насправді під час довгого повільного варіння вона повністю м’якне, а після збивання блендером зникає зовсім.
До того ж саме в шкірці та біля неї зосереджена помітна частина природного пектину. Саме тому сливи так добре підходять для густих заготовок: маса желюється швидше й тримає форму без зайвого загущення.
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Смачно та легко / Фото Pixabay
Які сливи обрати
Найкраще підходять сорти Угорки. У них щільний м’якуш, який легко відходить від кісточки, і багато природного пектину.
Для повидла варто брати здорові, пружні, стиглі, але не перезрілі сливи. Надто м’які плоди швидше розлазяться ще до варіння і їх складніше чистити від кісточки.
Як приготувати повидло зі слив?
Цей процес дуже простий та практично не потребує зусиль.
- Помийте сливи.
- Розріжте їх навпіл.
- Видаліть кісточки.
- Складіть плоди в каструлю з товстим дном.
- Не додавайте воду і не сипте цукор на старті – сливи самі пустять достатньо соку.
- Варіть на малому вогні, часто помішуючи, доки маса не загусне й не почне відходити від дна.
- Наприкінці, коли плоди повністю м’які, збийте масу занурювальним блендером до гладкості.
Скільки триває приготування
На приготування варення зі слив йде зазвичай 3 – 4 години. Саме це повільне випаровування вологи й дає потрібну густину: маса концентрується без жодних додаткових добавок.