У довідниках із домашнього консервування окремо наголошують, що сливи добре підходять для густих заготовок саме через природний пектин, а шкірка тільки підсилює цей ефект. Навіть якщо не витрачати час на кожну сливу окремо, повидло все одно вийде гладким, щільним і без відчутної шкірки в готовій масі.

Чому сливи для повидла не треба чистити

Класична помилка – вважати, що шкірка обов’язково зіпсує текстуру. Насправді під час довгого повільного варіння вона повністю м’якне, а після збивання блендером зникає зовсім.

До того ж саме в шкірці та біля неї зосереджена помітна частина природного пектину. Саме тому сливи так добре підходять для густих заготовок: маса желюється швидше й тримає форму без зайвого загущення.

Смачно та легко / Фото Pixabay

Які сливи обрати

Найкраще підходять сорти Угорки. У них щільний м’якуш, який легко відходить від кісточки, і багато природного пектину.

Для повидла варто брати здорові, пружні, стиглі, але не перезрілі сливи. Надто м’які плоди швидше розлазяться ще до варіння і їх складніше чистити від кісточки.

Як приготувати повидло зі слив?

Цей процес дуже простий та практично не потребує зусиль.

  1. Помийте сливи.
  2. Розріжте їх навпіл.
  3. Видаліть кісточки.
  4. Складіть плоди в каструлю з товстим дном.
  5. Не додавайте воду і не сипте цукор на старті – сливи самі пустять достатньо соку.
  6. Варіть на малому вогні, часто помішуючи, доки маса не загусне й не почне відходити від дна.
  7. Наприкінці, коли плоди повністю м’які, збийте масу занурювальним блендером до гладкості.

Скільки триває приготування

На приготування варення зі слив йде зазвичай 3 – 4 години. Саме це повільне випаровування вологи й дає потрібну густину: маса концентрується без жодних додаткових добавок.