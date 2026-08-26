Саме листя хрону робить огірки хрусткими та допомагає розсолу довше залишатися чистим. У рецепті також радять додати листя смородини, вишні, а за бажанням – ще й часник або гострий перець.

Чому хрін тут справді важливий?

У цьому рецепті листя хрону – не просто ароматна добавка. Воно допомагає зберегти пружність огірків і стримує появу плісняви в розсолі.

Тож кулінарна звичка додавати хрін до малосольних огірків має цілком практичний сенс: це працює не лише на смак, а й на зберігання.

Як приготувати малосольні огірки за добу?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– огірки;
– листя смородини;
– листя хрону;
– парасольки кропу;
– сіль;
– вода;
– гострий перець і свіжий часник – за бажанням.

Приготування:

  1. Огірки потрібно вимити та викласти у трилітрову банку разом із листям смородини, хрону та парасольками кропу.
  2. Потім слід приготувати розсіл: воду з сіллю довести до кипіння, щоб кристали повністю розчинилися.
  3. Гарячим розсолом огірки заливають просто в банці.
  4. Після цього банку накривають кришкою і залишають, поки розсіл повністю не охолоне.
  5. Коли банка охолоне, її прибирають у холодильник приблизно на добу.
  6. Через 24 години огірки вже готові до подачі.

Чому це працює так швидко?

Швидкість забезпечує гарячий розсіл. Він допомагає солі повністю розчинитися і швидше запускає процес просолювання.

На відміну від класичного квашення, яке триває кілька днів, тут малосольні огірки можна отримати вже за добу – зі свіжим смаком і приємним хрускотом.