Саме листя хрону робить огірки хрусткими та допомагає розсолу довше залишатися чистим. У рецепті також радять додати листя смородини, вишні, а за бажанням – ще й часник або гострий перець.
Чому хрін тут справді важливий?
У цьому рецепті листя хрону – не просто ароматна добавка. Воно допомагає зберегти пружність огірків і стримує появу плісняви в розсолі.
Тож кулінарна звичка додавати хрін до малосольних огірків має цілком практичний сенс: це працює не лише на смак, а й на зберігання.
Як приготувати малосольні огірки за добу?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– огірки;
– листя смородини;
– листя хрону;
– парасольки кропу;
– сіль;
– вода;
– гострий перець і свіжий часник – за бажанням.
Приготування:
- Огірки потрібно вимити та викласти у трилітрову банку разом із листям смородини, хрону та парасольками кропу.
- Потім слід приготувати розсіл: воду з сіллю довести до кипіння, щоб кристали повністю розчинилися.
- Гарячим розсолом огірки заливають просто в банці.
- Після цього банку накривають кришкою і залишають, поки розсіл повністю не охолоне.
- Коли банка охолоне, її прибирають у холодильник приблизно на добу.
- Через 24 години огірки вже готові до подачі.
Чому це працює так швидко?
Швидкість забезпечує гарячий розсіл. Він допомагає солі повністю розчинитися і швидше запускає процес просолювання.
На відміну від класичного квашення, яке триває кілька днів, тут малосольні огірки можна отримати вже за добу – зі свіжим смаком і приємним хрускотом.