Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, вони вже є у вашому холодильнику.
Буде смачно Смачніші, ніж в магазині: перевірений рецепт в'ялених томатів без олії
Кабачкова ікра
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм цибулі;
– 300 грамів томатного соусу;
– 300 грамів олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі.
Приготування:
- Помийте та почистьте кабачки та моркву. Якщо кабачки з великим насінням, то середину краще вирізати.
- Поріжте кабачки, моркву та цибулю на невеликі шматочки. Пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
- Перекладіть масу в каструлю з товстим дном, додайте олію та добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 1 годину 20 хвилин.
- Потім додайте томатний соус, цукор, сіль та добре перемішайте. Тушкуйте ще 40 хвилин. Закатайте в стерилізовані банки та залиште до остигання.