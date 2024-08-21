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Буде смачно Смачніші, ніж в магазині: перевірений рецепт в'ялених томатів без олії

Кабачкова ікра

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 300 грамів томатного соусу;

– 300 грамів олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Помийте та почистьте кабачки та моркву. Якщо кабачки з великим насінням, то середину краще вирізати. Поріжте кабачки, моркву та цибулю на невеликі шматочки. Пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Перекладіть масу в каструлю з товстим дном, додайте олію та добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 1 годину 20 хвилин. Потім додайте томатний соус, цукор, сіль та добре перемішайте. Тушкуйте ще 40 хвилин. Закатайте в стерилізовані банки та залиште до остигання.

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