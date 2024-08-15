Такі кабачки ідеально доповнять обід чи вечерю. Спробуйте – вам сподобається.
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Мариновані кабачки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вимийте кабачки та приберіть плодоніжки. Наріжте кружальцями завтовшки 1 сантиметр.
- На дно банок покладіть кріп, лавровий лист, чорний перець та часник.
- Щільно накладіть у банки кабачки та добре їх утрамбуйте, щоб більше вмістилося.
- Закип'ятіть воду, залийте кабачки окропом та залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду.
- Ще раз залийте кабачки окропом, за 10 хвилин злийте воду та накрийте банки металевими кришками.
- У каструлю влийте воду, додайте цукор, сіль та оцет, добре перемішайте. Доведіть до кипіння.
- Кожну банку залийте маринадом доверху. Закрутіть кришки, переверніть банки, закутайте ковдрою та залиште охолоджуватися.