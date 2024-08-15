Такі кабачки ідеально доповнять обід чи вечерю. Спробуйте – вам сподобається.

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Мариновані кабачки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вимийте кабачки та приберіть плодоніжки. Наріжте кружальцями завтовшки 1 сантиметр.
  2. На дно банок покладіть кріп, лавровий лист, чорний перець та часник.
  3. Щільно накладіть у банки кабачки та добре їх утрамбуйте, щоб більше вмістилося.
  4. Закип'ятіть воду, залийте кабачки окропом та залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду.
  5. Ще раз залийте кабачки окропом, за 10 хвилин злийте воду та накрийте банки металевими кришками.
  6. У каструлю влийте воду, додайте цукор, сіль та оцет, добре перемішайте. Доведіть до кипіння.
  7. Кожну банку залийте маринадом доверху. Закрутіть кришки, переверніть банки, закутайте ковдрою та залиште охолоджуватися.