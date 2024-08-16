Такі огірки будуть дуже хрумкими, інформує Смачно 24. Спробуйте – вам сподобається.
Буде смачно Помідори з овочами: рецепт ідеальної закуски на зиму
Огірки з медом
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У велику каструлю налийте оцет з водою, додайте цукор, сіль і мед. Доведіть все до кипіння.
- Огірки помийте, почистьте і розріжте вздовж на четвертинки. Зубчики часнику почистьте від шкірки.
- Щільно укладіть огірки в банки. Потім додайте в ще теплий розсіл гірчицю і зерна гірчиці.
- Ретельно перемішайте і відразу залийте огірки.
- У кожну банку додайте часник і закрутіть кришками. Всі банки простерилізуйте близько 10 хвилин.