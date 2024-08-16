Такі огірки будуть дуже хрумкими, інформує Смачно 24. Спробуйте – вам сподобається.

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Огірки з медом

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У велику каструлю налийте оцет з водою, додайте цукор, сіль і мед. Доведіть все до кипіння.
  2. Огірки помийте, почистьте і розріжте вздовж на четвертинки. Зубчики часнику почистьте від шкірки.
  3. Щільно укладіть огірки в банки. Потім додайте в ще теплий розсіл гірчицю і зерна гірчиці.
  4. Ретельно перемішайте і відразу залийте огірки.
  5. У кожну банку додайте часник і закрутіть кришками. Всі банки простерилізуйте близько 10 хвилин.