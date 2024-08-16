Такі огірки будуть дуже хрумкими, інформує Смачно 24. Спробуйте – вам сподобається.

Буде смачно Помідори з овочами: рецепт ідеальної закуски на зиму

Огірки з медом

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 2,5 склянки води;

– пів склянки оцту;

– пів склянки цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 2 столові ложки гірчиці у зернах;

– 2 столові ложки солі;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– 2 чайні ложки гірчиці.

Приготування:

У велику каструлю налийте оцет з водою, додайте цукор, сіль і мед. Доведіть все до кипіння. Огірки помийте, почистьте і розріжте вздовж на четвертинки. Зубчики часнику почистьте від шкірки. Щільно укладіть огірки в банки. Потім додайте в ще теплий розсіл гірчицю і зерна гірчиці. Ретельно перемішайте і відразу залийте огірки. У кожну банку додайте часник і закрутіть кришками. Всі банки простерилізуйте близько 10 хвилин.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний салат з кабачків.