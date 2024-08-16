Перець, морква та цибуля ідеально пасуватимуть до томатів. Така закрутка буде дуже ароматною.
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Помідори, мариновані з овочами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 2 солодкі перці;
– 100 грамів часнику;
– 50 грамів зелені;
– 60 грамів солі;
– 100 грамів цукру;
– 200 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Усі овочі помийте. Цибулю, моркву та часник почистьте, а в перців видаліть серцевину.
- Цибулю, моркву та перець розріжте на 4 частини й пропустіть через м'ясорубку. Зелень подрібніть, додайте в овочеву масу та перемішайте.
- Помідори надріжте навхрест, покладіть у банки та двічі залийте окропом, залишаючи кожен раз на 10 хвилин.
- Злийте воду з помідорів, додайте сіль, цукор, оцет і доведіть до кипіння. Додайте овочеву масу й варіть 10 хвилин.
- Гарячою сумішшю залийте помідори й закатайте кришками. Зберігайте в прохолодному місці.