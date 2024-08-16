Перець, морква та цибуля ідеально пасуватимуть до томатів. Така закрутка буде дуже ароматною.

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Помідори, мариновані з овочами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 2 цибулини;
– 2 моркви;
– 2 солодкі перці;
– 100 грамів часнику;
– 50 грамів зелені;
– 60 грамів солі;
– 100 грамів цукру;
– 200 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Усі овочі помийте. Цибулю, моркву та часник почистьте, а в перців видаліть серцевину.
  2. Цибулю, моркву та перець розріжте на 4 частини й пропустіть через м'ясорубку. Зелень подрібніть, додайте в овочеву масу та перемішайте.
  3. Помідори надріжте навхрест, покладіть у банки та двічі залийте окропом, залишаючи кожен раз на 10 хвилин.
  4. Злийте воду з помідорів, додайте сіль, цукор, оцет і доведіть до кипіння. Додайте овочеву масу й варіть 10 хвилин.
  5. Гарячою сумішшю залийте помідори й закатайте кришками. Зберігайте в прохолодному місці.