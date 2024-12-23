З наближенням Святвечора у багатьох виникає питання: чи можна їсти рибу в цей день. 24 канал розібрався в цьому і готовий дати остаточну відповідь.

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Чи можна на Святвечір їсти рибу

Риба класифікується як пісна страва, тому її можна спокійно подавати на Святвечір. Ба більше, вона обов'язково має бути серед 12 пісних страв.

У традиції, сповненій символізму, риба, яку подають на Святвечір, уособлює теми чистоти, слухняності та духовного відродження. Цей кулінарний вибір має важливе значення на пісному столі.

В українських домогосподарствах зазвичай готують смажену рибу, запечену з овочами або мариновану. Смачно 24 ділиться рецептом різдвяного коропа, запеченого з грибами.

Запечений короп з грибами

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 короп;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1/2 лимона;

– сіль, перець, спеції – до смаку;

– олія для змащування та смаження.

Приготування:

Коропа очистьте від луски, випатрайте, видаліть зябра. Промийте тушку холодною водою і ретельно обсушіть. Підготовлену рибу збризкайте соком половини лимона, натріть зовні й зсередини сіллю, чорним меленим перцем і спеціями та залиште на 15 хвилин. Подрібнену цибулину обсмажте в олії до прозорого стану, додайте нарізані невеликими шматочками печериці. Посоліть, поперчіть і смажте ще 10 хвилин. Коропа нафаршуйте обсмаженими грибами, укладіть в змащену олією форму. Зверху на тушці зробіть надрізи, вставте в них скибочки лимона і запікайте при 180 градусів 45 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділився.

Смачного!

Пригадайте: які 12 страв мають бути на кожному столі у вечерю перед Різдвом.