Лавровий лист у банці з крупою – це не дивина, а простий спосіб уберегти запаси від комах. Його кладуть у рис, гречку, пшоно чи борошно не для запаху, а як природний захист від шкідників.

Чому лавровий лист захищає крупу

По-перше – запах. Його сильний аромат допомагає відлякувати харчову міль, довгоносиків та інших дрібних шкідників.

А ще є наукове пояснення. Лавровий лист – це листя Laurus nobilis, а його запах пов’язаний із леткими сполуками в ефірній олії. Саме тому лавр досліджують як природний засіб, що може шкодити комірним шкідникам зерна та продуктів під час зберігання.

Надійний захист для ваших круп / Фото Pixabay

Як правильно класти лавровий лист у крупи

Зазвичай у банку кладуть один або два сухі листки, після чого щільно закривають кришку. Це проста й недорога звичка, яка допомагає довше зберегти запаси в нормальному стані.

Важливо пам’ятати: один лавровий лист не врятує крупи, якщо їх зберігають абияк. Після покупки краще пересипати крупу у чисту суху ємність із кришкою, що щільно закривається.

скляні банки;

металеві банки;

міцні пластикові контейнери.

Шафки також варто регулярно очищати від крихт і залишків продуктів, а старі запаси використовувати першими. Так шанси на появу шкідників стають значно меншими.

Що робити, якщо жучки вже з’явилися

Якщо у крупі вже є жучки, личинки, павутиння або харчова міль, лавровий лист ситуацію не врятує. Заражені продукти радять викинути, а полицю ретельно пропилососити та очистити, особливо в щілинах і кутах.