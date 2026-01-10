Этим рецептом можно воспользоваться и тогда, когда дома нет муки, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Ингредиенты для оладий достаточно простые и найдутся в каждом холодильнике.
Как приготовить оладьи без муки?
Ингредиенты:
2 – 3 спелые бананы;
2 яйца;
Щепотка соли и корицы;
Масло,
Способ приготовления:
Рекомендуется брать спелые бананы, поскольку они очень легко разомнутся вилкой. Когда они станут пюреобразными, надо добавить яйца, соль и специи. Должна получиться однородная масса без комков.
Сковородку надо разогреть на среднем огне, добавить масло и выложить тесто ложкой. Каждую оладью нужно обжарить 2 – 3 минуты с одной стороны до золотистой корочки, а потом перевернуть и пожарить еще 1 – 2 минуты.
Оладьи с бананом получатся очень вкусными / Фото Freepik
Этот рецепт оладий рассказали кулинары из Киева. В результате десерт получается нежным и очень вкусным, а благодаря фруктовому пюре они достаточно сладкие, поэтому сахар добавлять не нужно. К столу можно подавать со сгущенным молоком, нутеллой, джемом или свежими ягодами.
Этот завтрак за 10 минут порадует и взрослых, и маленьких. Преимуществом таких оладий является отсутствие муки, поэтому они подойдут тем, кто здорово питается. Для еще лучшего вкуса можно добавить немного нарезанных орехов, миндальных слайсов или соленую карамель.
