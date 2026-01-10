Этим рецептом можно воспользоваться и тогда, когда дома нет муки, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Ингредиенты для оладий достаточно простые и найдутся в каждом холодильнике.

Как приготовить оладьи без муки?

Ингредиенты:

2 – 3 спелые бананы;

2 яйца;

Щепотка соли и корицы;

Масло,

Способ приготовления:

Рекомендуется брать спелые бананы, поскольку они очень легко разомнутся вилкой. Когда они станут пюреобразными, надо добавить яйца, соль и специи. Должна получиться однородная масса без комков.

Сковородку надо разогреть на среднем огне, добавить масло и выложить тесто ложкой. Каждую оладью нужно обжарить 2 – 3 минуты с одной стороны до золотистой корочки, а потом перевернуть и пожарить еще 1 – 2 минуты.



Оладьи с бананом получатся очень вкусными

Этот рецепт оладий рассказали кулинары из Киева. В результате десерт получается нежным и очень вкусным, а благодаря фруктовому пюре они достаточно сладкие, поэтому сахар добавлять не нужно. К столу можно подавать со сгущенным молоком, нутеллой, джемом или свежими ягодами.

Этот завтрак за 10 минут порадует и взрослых, и маленьких. Преимуществом таких оладий является отсутствие муки, поэтому они подойдут тем, кто здорово питается. Для еще лучшего вкуса можно добавить немного нарезанных орехов, миндальных слайсов или соленую карамель.

Что еще можно приготовить?