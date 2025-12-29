Есть простой прием, который используют опытные повара, чтобы быстро подготовить картофель к использованию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Our Gabled Home. Одна столовая ложка секретного ингредиента, добавлена в правильный момент, значительно сокращает время варки.

Интересно Торт "Битое стекло" по-новому – как приготовить с вафельными коржами

Что добавить к картофелю?

Чтобы сварить картофель как можно быстрее, к воде следует добавить 1 столовую ложку масла. Лучше всего его влить сразу после закипания. Добавление такого компонента не изменит ее структуру, но повлияет на скорость варки.

Масло создает тонкую пленку на поверхности воды. Благодаря этому тепло сохраняется намного лучше. Картофель прогревается быстрее, особенно если клубни целые или крупные.

Сварить картофель можно очень быстро / Фото Unsplash

Есть еще один эффект, который заметен сразу – вода меньше "убегает". Пена не поднимается так активно, следовательно можно варить на сильном огне без постоянного присмотра.

Также не стоит забывать о крышке. Если кастрюлю накрыть, картофель сварится быстрее и буле лучше "держаться кучи", что особенно важно при приготовлении картофеля на салаты.

Как правильно студить картофель?

Нельзя подвергать картофель резкому перепаду температуре. Это сделает его водянистым, пишет Еpicurious.

Лучше слить воду и дать картофелю постоять несколько минут в горячей кастрюле без крышки. Так он будет охлаждаться постепенно, и структуре картофеля ничего не будет угрожать.

Что приготовить для гостей?