Є простий прийом, який використовують досвідчені кухарі, щоб швидко підготувати картоплю до використання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Our Gabled Home. Одна столова ложка секретного інгредієнта, додана у правильний момент, значно скорочує час варіння.

Що додати до картоплі?

Щоб зварити картоплю якомога швидше, до води слід додати 1 столову ложку олії. Найкраще її влити одразу після закипання. Додавання такого складника не змінить її структуру, але вплине на швидкість варіння.

Олія створює тонку плівку на поверхні води. Завдяки цьому тепло зберігається набагато краще. Картопля прогрівається швидше, особливо якщо бульби цілі або великі.

Зварити картоплю можна дуже швидко / Фото Unsplash

Є ще один ефект, який помітний одразу – вода менше "втікає". Піна не піднімається так активно, отже можна варити на сильнішому вогні без постійного нагляду.

Також не варто забувати про кришку. Якщо каструлю накрити, картопля звариться швидше і буле краще "триматися купи", що особливо важливо при приготуванні картоплі на салати.

Як правильно студити картоплю?

Не можна піддавати картоплю різкому перепаду температурі. Це зробить її водянистою, пише Еpicurious.

Краще злити воду й дати картоплі постояти кілька хвилин у гарячій каструлі без кришки. Так вона буде охолоджувати поступово, і структурі картоплі нічого не загрожуватиме.

