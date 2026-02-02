Манка в котлетах – это не просто возможность хорошо сэкономить. Какие преимущества для блюда предоставляет этот элементарный ингредиент – рассказывает портал Kobieta.

Какие преимущества котлетам предоставляет манка?

Когда-то манку в котлеты начали добавлять не для экономии, а благодаря ее универсальности. Хлеб, яйца или мука – она может заменить любой ингредиент.

Любимое блюдо на каждый день / Фото "Готовим с Шефповаром"

Манка очень быстро впитывает влагу, а значит, набухает и связывает мясные волокна. Такой природный загуститель положительно влияет на консистенцию котлет и тефтелей – фарш держит форму без клейкости.

Кроме того, именно благодаря манке все соки остаются внутри. Мука может перегружать вкус котлет, зато манка остается невыразительной, благодаря чему именно мясо выходит на первую роль.

Сколько манки добавлять в котлеты?

Правильное соотношение ингредиентов – секрет любого успеха в кулинарии. С манкой важно не переборщить, иначе мясо станет резиновым, отмечает портал Przepisy.

На 500 граммов фарша будет вполне достаточно ложки сухой манной крупы без горки. Придерживайтесь этого правила – и ваши котлеты будут непревзойденными.

Какие рецепты стоит попробовать?