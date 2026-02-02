Манка у котлетах – це не просто можливість гарно зекономити. Які переваги для страви надає цей елементарний інгредієнт – розповідає портал Kobieta.

Буде цікаво Величезний панський дерун: гуцульський рецепт, який ви повинні знати

Які переваги котлетам надає манка?

Колись манку у котлети почали додавати не задля економії, а завдяки її універсальності. Хліб, яйця чи борошно – вона може замінити будь-який інгредієнт.

Улюблена страва на кожен день / Фото "Готуємо з Шефкухарем"

Манка дуже швидко вбирає вологу, а отже, набухає і зв’язує м’ясні волокна. Такий природний загущувач позитивно впливає на консистенцію котлет та тефтельок – фарш тримає форму без клейкості.

Окрім того, саме завдяки манці усі соки залишаються всередині. Борошно може перевантажувати смак котлет, натомість манка залишається невиразною, завдяки чому саме м'ясо виходить на першу роль.

Скільки манки додавати у котлети?

Правильне співвідношення інгредієнтів – секрет будь-якого успіху в кулінарії. З манкою важливо не переборщити, інакше м'ясо стане гумовим, наголошує портал Przepisy.

На 500 грамів фаршу буде цілком достатньо ложки сухої манної крупи без гірки. Дотримуйтеся цього правила – і ваші котлети будуть неперевершеними.

Які рецепти варто спробувати?