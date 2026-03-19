Это замечательный десерт для меню во время поста, сообщает Еmiliya.yevtushenko в TikTok. Особое внимание здесь привлекает крем – его делают на соке с мякотью и манке, поэтому он имеет необычную текстуру и легкий фруктовый оттенок.

Как приготовить торт "Постный Иван"?

Время: 1 час

Порций: 6

Ингредиенты:

– 220 граммов муки;

– 35 граммов какао;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 180 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 240 миллилитров воды;

– 75 миллилитров масла;

– щепотку соли;

– 500 миллилитров сока с мякотью;

– 50 граммов манной крупы;

– сахар по желанию.

Приготовление:

Сначала приготовьте бисквит. Для этого смешайте муку, просеянное какао и разрыхлитель. Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и хорошо все перемешайте. Затем влейте воду комнатной температуры и масло. Готовое тесто выпекайте при температуре 170 градусов 45 – 50 минут. Далее приготовьте крем. К соку комнатной температуры добавьте манную крупу, размешайте до однородности, поставьте на огонь и заварите. Накройте пленкой и полностью охладите. Холодный крем взбейте миксером до нужной консистенции. После этого соберите торт, поставьте его в холодильник охладиться и украсьте крошкой из остатков бисквита.

Как выбрать сахар для десерта?

Прежде всего, упаковка должна быть сухой, целой, без повреждений и даже малейшего намека на влагу, пишет Gazeta. Если пакет мягкий, слипшийся или внутри видно комки, такой сахар уже успел натянуть влагу. Для чая он, возможно, еще подойдет, но для нормального хранения или выпечки это уже не лучший вариант.

Качественный белый сахар обычно имеет равномерный цвет, без сероватого или желтоватого оттенка, если речь идет именно об обычном белом сахаре. Любая неравномерность в цвете сразу должна насторожить.

Если упаковка прозрачная, стоит посмотреть на кристаллы. Они должны быть более-менее одинаковыми, сыпучими, без большого количества пыли на дне. Когда в пакете много мелкой сахарной пудры, это или следствие неправильного хранения, или не слишком аккуратной фасовки.

