Це чудовий десерт для меню під час посту, повідомляє Еmiliya.yevtushenko у TikTok. Окрему увагу тут привертає крем – його роблять на соку з м’якоттю та манці, тому він має незвичну текстуру й легкий фруктовий відтінок.

Як приготувати торт "Пісний Іван"?

Час: 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 220 грамів борошна;

– 35 грамів какао;

– 10 грамів розпушувача;

– 180 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 240 мілілітрів води;

– 75 мілілітрів олії;

– дрібку солі;

– 500 мілілітрів соку з м’якоттю;

– 50 грамів манної крупи;

– цукор за бажанням.

Робимо неймовірний пісний торт: відео

Приготування:

Спочатку приготуйте бісквіт. Для цього змішайте борошно, просіяне какао та розпушувач. Додайте цукор, ванільний цукор, сіль і добре все перемішайте. Потім влийте воду кімнатної температури та олію. Готове тісто випікайте за температури 170 градусів 45 – 50 хвилин. Далі приготуйте крем. До соку кімнатної температури додайте манну крупу, розмішайте до однорідності, поставте на вогонь і заваріть. Накрийте плівкою та повністю охолодіть. Холодний крем збийте міксером до потрібної консистенції. Після цього зберіть торт, поставте його в холодильник охолодитися й прикрасьте крихтою із залишків бісквіта.

Як вибрати цукор для десерту?

Перш за все, упаковка має бути сухою, цілою, без пошкоджень і навіть найменшого натяку на вологу, пише Gazeta. Якщо пакет м’який, злиплий або всередині видно грудки, такий цукор уже встиг натягнути вологу. Для чаю він, можливо, ще підійде, але для нормального зберігання чи випічки це вже не найкращий варіант.

Якісний білий цукор зазвичай має рівномірний колір, без сіруватого чи жовтуватого відтінку, якщо йдеться саме про звичайний білий цукор. Будь-яка нерівномірність у кольорі одразу має насторожити.

Якщо упаковка прозора, варто подивитися на кристали. Вони мають бути більш-менш однаковими, сипкими, без великої кількості пилу на дні. Коли в пакеті багато дрібної цукрової пудри, це або наслідок неправильного зберігання, або не надто акуратного фасування.

