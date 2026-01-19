Сливочное масло – повседневный продукт, поэтому его качество – очень важный критерий. Как его проверить – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Onet.
Крошится ли качественное масло при замораживании?
Довольно популярный способ проверить качество сливочного масла – заморозить его. Если во время нарезки оно начинает крошиться, то к качеству продукта могут быть вопросы.
В качестве масла надо быть уверенным / Фото Pixabay
Однако специалисты говорят, что масло 72,5% может крошиться при заморозке, если были нарушены температурные условия хранения. В этом случае пенять на производителя не стоит. А вот что касается масла с более высокой жирностью, то оно действительно должно откалываться, а не крошиться.
Как еще можно проверить качество масла?
Самый простой способ – бросить кусочек масла в стакан с кипятком. Натуральное масло полностью растворится, а на поверхности появится жировая пленка с приятным ароматом, подсказывает Beszamel.
Также можно расплавить масло на сковороде. Фальсификат расплывется в бесцветную лужу, а настоящее масло начнет пениться.
