Вершкове масло – повсякденний продукт, тому його якість – дуже важливий критерій. Як його перевірити – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Onet.

Чи кришиться якісне масло при заморожуванні?

Доволі популярний спосіб перевірити якість вершкового масла – заморозити його. Якщо під час нарізання воно починає кришитися, то до якості продукту можуть бути питання.

У якості масла треба бути впевненим / Фото Pixabay

Однак фахівці кажуть, що масло 72,5% може кришитися при заморозці, якщо були порушені температурні умови зберігання. В цьому випадку нарікати на виробника не варто. А от що стосується масла з вищою жирністю, то воно справді повинно відколюватися, а не кришитися.

Як ще можна перевірити якість масла?

Найпростіший спосіб – кинути шматочок масла у склянку з окропом. Натуральне масло повністю розчиниться, а на поверхні зʼявиться жирова плівка з приємним ароматом, підказує Beszamel.

Також можна розплавити масло на пательні. Фальсифікат розпливеться у безбарвну калюжу, а справжнє масло почне пінитися.

