Если соблюсти пропорции и температуру, блины получатся тонкими, эластичными и равномерно подрумяненными, сообщает Kwestia smaku. Для начинки можно выбрать колбасу, сыр, рыбу или варенье или сгущенное молоко.

Интересно Классический рассольник насытит и согреет: рецепт, с которым суп будут есть все

Как приготовить вкусные блины?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 стакан молока;

– 3/4 стакана воды или молока;

– 2 яйца;

– соль – по вкусу;

– 3 столовые ложки растительного масла или растопленного сливочного масла.

Такие тонкие и вкусные / Фото ania gotuje

Приготовление:

В миску высыпьте муку, влейте молоко и воду – можно взять газированную или обычную – и перемешайте венчиком или коротко взбейте миксером, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Добавьте яйца, соль и растительное масло или растопленное сливочное масло, после чего еще раз быстро перемешайте до полной однородности. Хорошо разогрейте сковороду – специальная для блинов подойдет идеально, но обязательной не является. Половником налейте небольшую порцию теста на горячую поверхность и, вращая сковороду, равномерно распределите его тонким слоем. Когда низ блина схватится и подрумянится, переверните лопаткой и обжарьте с другой стороны. Так же приготовьте остальные блины.

Как правильно жарить блины?

Ваш первый блин не окажется в мусорке, если вы терпеливо будете ждать, пока сковорода как следует разогреется ania gotuje. После добавления масла в тесто не нужно каждый раз смазывать сковороду – блины не прилипнут.

Когда вы наливаете тесто на сковороду, начните равномерно распределять его по всей поверхности, для этого рекомендуется ненадолго приподнять сковороду. Чтобы блины не высохли, накройте их хлопчатобумажной тканью.

Если вы наливаете немного больше теста на сковороду, вы также можете использовать блины для приготовления крокетов. А когда надо, чтобы блины были золотисто-коричневыми и слегка хрустящими во время приготовления, намажьте сковороду немного масла перед каждым – эти блины будут немного толще, поэтому вы, вероятно, приготовите около 10 – 14.

Что еще вкусного приготовить?