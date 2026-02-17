Якщо дотриматися пропорцій і температури, млинці вийдуть тонкими, еластичними й рівномірно підрум’яненими, повідомляє Kwestia smaku. Для начинки можна обрати ковбасу, сир, рибу чи варення або згущене молоко.

Як приготувати смачні млинці?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 1 склянка молока;

– 3/4 склянки води або молока;

– 2 яйця;

– сіль – до смаку;

– 3 столові ложки рослинної олії або розтопленого вершкового масла.

Такі тонкі та смачні / Фото ania gotuje

Приготування:

У миску висипте борошно, влийте молоко та воду – можна взяти газовану або звичайну – і перемішайте вінчиком або коротко збийте міксером, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Додайте яйця, сіль і рослинну олію або розтоплене вершкове масло, після чого ще раз швидко перемішайте до повної однорідності. Добре розігрійте пательню – спеціальна для млинців підійде ідеально, але обов’язковою не є. Ополоником налийте невелику порцію тіста на гарячу поверхню та, обертаючи пательню, рівномірно розподіліть його тонким шаром. Коли низ млинця схопиться і підрум’яниться, переверніть лопаткою та обсмажте з іншого боку. Так само приготуйте решту млинців.

Як правильно смажити млинці?

Ваш перший млинець не опиниться у смітнику, якщо ви терпляче чекатимете, поки сковорода як слід розігріється ania gotuje. Після додавання олії в тісто не потрібно щоразу змащувати сковороду – млинці не прилипнуть.

Коли ви наливаєте тісто на сковороду, почніть рівномірно розподіляти його по всій поверхні, для цього рекомендується ненадовго підняти сковороду. Щоб млинці не висохли, накрийте їх бавовняною тканиною.

Якщо ви наливаєте трохи більше тіста на сковороду, ви також можете використовувати млинці для приготування крокетів. А коли треба, щоб млинці були золотисто-коричневими та злегка хрусткими під час приготування, намажте сковороду трохи масла перед кожним – ці млинці будуть трохи товстішими, тому ви, ймовірно, приготуєте близько 10 – 14.

