Якщо варення тільки почало бродити, його ще можна врятувати. Але пліснява, густа піна чи різкий запах уже означають, що банку краще не відкривати вдруге.

Причина псування зазвичай не в одному лише рецепті. Найчастіше підводять стерильність, герметичність і умови зберігання, через які навіть добре зварене варення починає псуватися раніше, ніж мало б.

Коли варення ще можна використати?

Якщо кришка лише трохи здулася, а на поверхні з’явилися поодинокі бульбашки, це схоже на початок бродіння. У такому разі варення ще не обов’язково викидати: його можна пустити в випічку або на компот, тобто туди, де продукт пройде термічну обробку.

Нагрівання допомагає зупинити активність дріжджів і частково стабілізує заготівлю. Саме тому легка кислинка іноді не псує, а навіть підсилює смак готової страви.

Важливий продукт / Фото Pixabay

Коли варення вже треба викинути?

Якщо на поверхні з’явилася пліснява, продукт краще одразу утилізувати повністю. Те саме стосується випадків, коли бродіння стало активним: у банці з’явилася густа піна, рідина почала виходити під тиском або запах став різко неприємним.

Плісняву не можна просто зняти ложкою. Вона може проникати глибше в масу, навіть якщо зверху видно лише невелику пляму, тому такий продукт уже небезпечний.

Чому варення псується навіть у холодильнику?

Проблема часто починається ще під час консервування. До псування ведуть недостатньо стерильні банки, негерметично закриті кришки, замало цукру або помилки в технології приготування.

Псується і те варення, яке стоїть у теплому місці або під прямим сонцем. Висока концентрація цукру справді пригнічує мікроорганізми, але не робить продукт стерильним.

Важливо! Пліснява може з’явитися навіть у холодильнику. Тож солодкість не гарантує безпеки, якщо заготівля була порушена ще на етапі приготування або зберігання.

Як спробувати врятувати заготівлю?

Якщо псування ще не зайшло далеко, варення іноді можна переробити. Для цього сироп відокремлюють від ягід, додають приблизно 300 грамів цукру на кожен літр, доводять до кипіння, повертають ягоди й варять ще близько 15 хвилин.

Після цього заготівлю розливають у простерилізовані банки й тримають лише в холодильнику. Але цей варіант підходить тільки для ранньої стадії бродіння, без плісняви та різкого запаху.

Що ще можна зробити з таким варенням?

Ще один варіант – домашнє вино. Для цього варення змішують з водою у пропорції 1:1, за потреби додають цукор і родзинки як природне джерело дріжджів. Після завершення бродіння напій проціджують, розливають по пляшках і залишають дозрівати.

Також варення без плісняви й без різкого неприємного запаху можна використати у випічці. Але якщо є хоч найменші сумніви в якості продукту, краще не ризикувати.

Загальне правило просте: поодинокі бульбашки ще дають шанс на переробку, а пліснява, густа піна та різкий запах означають, що банку вже час викидати.