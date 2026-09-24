Не варто викладати ковбасу, сир та соуси шарами. Через це хліб підмокає знизу, сир береться сухою кіркою зверху, а начинка зісковзує при першому ж укусі. Весь секрет ресторанної соковитості та апетитної тягучості полягає в простому прийомі: подрібненні та попередньому замішуванні всіх інгредієнтів у єдину оксамитову масу перед запіканням.

Як швидко приготувати соковиті гарячі бутерброди?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:
– 6 – 8 скибочок батона або тостового хліба;
– 150 грамів твердого сиру;
– 150 грамів ковбаси або шинки;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка кетчупу;
– трішки зелені;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Твердий сир та ковбасу натріть на середній або крупній тертці (також ковбасу можна порубати найдрібнішими кубиками для цікавішої текстури).
  2. Свіжу зелень ретельно вимийте, просушіть паперовим рушником та дрібно посічіть ножем.
  3. У глибокій мисці з'єднайте тертий сир, ковбасу та посічену зелень.
  4. Додайте майонез, кетчуп, дрібку сушеного часнику, паприку та свіжомелений чорний перець.
  5. Ретельно перемішайте масу ложкою до повної однорідності: соуси мають зв'язати сир та м'ясо в густий, пікантний паштетоподібний мікс.
  6. Скибочки свіжого батона викладіть на деко, попередньо застелене пергаментним папером або килимком для випікання.
  7. За допомогою столової ложки щедрим шаром викладіть сирно-ковбасну суміш на кожну скибочку хліба, рівномірно розподіляючи начинку від краю до краю, аби батон не пригорав по боках.
  8. Поставте деко у заздалегідь розігріту до 190 – 200 градусів духовку на 5 хвилин.
  9. Щойно сир повністю розплавиться, начинка схопиться апетитними бульбашками, а низ хлібця стане золотистим і хрумким – негайно виймайте бутерброди з печі та подавайте гарячими до чаю чи свіжої кави.