Гриби варто уважно оглянути. Пластинки під шапинкою, основа ніжки, запах і загальний вигляд гриба мають сказати більше, ніж його схожість на звичну печерицю. Якщо гриб молодий, закритий або має ознаки, які насторожують, його не варто брати для страви.

Як відрізнити лісову печерицю від схожого гриба?

У лісової печериці пластинки під шапинкою не мають бути сніжно-білими. У молодих грибів вони зазвичай рожевуваті, з часом темнішають і стають коричневими. Це одна з найважливіших ознак, на яку дивляться перед приготуванням.

Схожі небезпечні гриби часто мають білі пластинки навіть у дорослому стані. Через це молоді нерозкриті гриби краще не брати: під закритою шапинкою важче роздивитися пластинки, а помилка тут недоречна.

Також важлива ознака – основа ніжки. У печериці не повинно бути "мішечка" біля землі. Якщо гриб ніби виходить із білої оболонки або має помітну вольву внизу, його не використовують для їжі. Лісова печериця зазвичай має приємний грибний аромат. Якщо запах різкий, хімічний, чорнильний або неприємний, такий гриб краще не брати для сковорідки. Після нагрівання цей запах не зникає, а страва може отримати грубий присмак. М’якоть у лісової печериці щільна, але не дерев’яниста.

Дуже смачні гриби / Фото unsplash

Шапинка може мати коричнюваті лусочки, а зріз іноді трохи змінює колір. Важливо дивитися не на одну ознаку, а на весь гриб одразу: пластинки, ніжку, основу, запах і місце, де він ріс.

Як готувати лісові печериці, щоб вони не стали водянистими?

Лісові печериці не люблять довгого вимочування. Вони швидко набирають воду, а потім на сковорідці не смажаться, а тушкуються у власній рідині. Найкраще обережно очистіть гриби від землі, швидко промийте, якщо це потрібно, і одразу обсушіть рушником.

Великі шапинки наріжте пластинами, дрібні залиште цілими або розріжте навпіл. Сковорідку добре розігрійте. Спершу викладіть гриби без зайвої рідини й дайте їм схопитися на поверхні. Коли волога частково випарується, додайте масло або олію, цибулю та спеції. Так печериці матимуть насиченіший смак і не перетворяться на м’яку масу.

Як приготувати смажені лісові печериці з цибулею?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 500 грамів лісових печериць;

– 1 велика цибулина;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка олії;

– сіль та перець до смаку;

– кілька гілочок кропу або петрушки.

Приготування:

Очистіть лісові печериці від землі та листя. Швидко промийте гриби, якщо вони дуже забруднені, і добре обсушіть. Наріжте великі гриби пластинами, а дрібні розріжте навпіл. Цибулю наріжте півкільцями або дрібним кубиком. Розігрійте суху сковорідку й викладіть гриби. Смажте кілька хвилин, поки вони пустять рідину й вона частково випарується. Додайте олію та вершкове масло. Перемішайте гриби, щоб вони рівномірно покрилися жиром і почали підрум’янюватися. Додайте цибулю. Смажте все разом на середньому вогні, поки цибуля стане м’якою, а гриби отримають легку золотисту скоринку. Посоліть і поперчіть наприкінці приготування. Додайте подрібнену зелень, перемішайте й одразу подавайте . Такі печериці добре смакують із картоплею, грінками або як начинка для млинців. Якщо хочете ніжнішу текстуру, наприкінці додайте 2 – 3 ложки сметани й прогрійте страву ще 1 – 2 хвилини.

Як замаринувати лісові печериці?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 1 банка об’ємом приблизно 0,7 літра

Інгредієнти:

– 500 грамів лісових печериць;

– 500 мілілітрів води;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту 9%;

– 2 лаврові листки;

– 5 горошин чорного перцю;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка олії.

Приготування: