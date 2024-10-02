Для того, щоб скуштувати делікатес, необов'язково йти в рибний ресторан, – це можна влаштувати на власній кухні. Як приготувати ароматні мідії у білому вині за лічені хвилини, читайте у рецепті Smachno.ua.

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Мідії в білому вині

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– мідії (свіжі або свіжоморожені) – 500 грамів;

– сухе біле вино – 3/4 склянки;

– томатний сік – 1/2 склянки;

– рибний бульйон – 1/2 склянки;

– часник – 3 зубчики;

– пластівці червоного перцю – 1/2 чайної ложки;

– вершкове масло – 3 столові ложки.

Приготування:

Розморозьте мідії, очистьте їх і дрібно покришіть часник. Додайте всі інгредієнти, крім мідій, і дайте закипіти. Тоді вкиньте мідії, варіть ще 6 – 7 хвилин, поки всі мідії не відкриються. Якщо якісь мідії не відкриють стулки черепашок – викиньте їх – такий молюск не потрібен. Відцідіть рідину, зберігайте її в кількості 1 склянки, залишивши в ній весь часник. Випаруйте рідину на малому вогні до, приблизно, 3/4 обсягу. Потім додайте вершкове масло і помішуйте, поки воно не розтане. Соус готовий.

Подавайте мідії прямо в мушлях, а соус – окремо. До цієї страви відмінно підійде келих білого вина. Смачного!

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