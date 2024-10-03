Цей паштет – ідеальна закуска з доступних інгредієнтів. Не треба навіть м'яса чи субпродуктів, адже ми підемо іншим шляхом, який пропонує рецепт Ukr.Media.

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Рецепт смачного паштету

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 4 яйця;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 зубчик часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Смажимо цибулю на рослинній олії та вершковому маслі. Додаємо дрібку цукру. Варимо яйця. У великій мисці з'єднуємо цибулю, варені яйця та волоський горіх. Перебиваємо усе за допомогою занурювального блендера. За бажанням додаємо часник та інші спеції.

Смачного!

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