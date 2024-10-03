Цей паштет – ідеальна закуска з доступних інгредієнтів. Не треба навіть м'яса чи субпродуктів, адже ми підемо іншим шляхом, який пропонує рецепт Ukr.Media.
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Рецепт смачного паштету
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 4 яйця;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Смажимо цибулю на рослинній олії та вершковому маслі. Додаємо дрібку цукру.
- Варимо яйця.
- У великій мисці з'єднуємо цибулю, варені яйця та волоський горіх. Перебиваємо усе за допомогою занурювального блендера.
- За бажанням додаємо часник та інші спеції.
Смачного!
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