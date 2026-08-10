Заморожений виноград справді може замінити морозиво в спеку – і без зайвого цукру. Секрет у тому, що після морозилки ягоди стають схожими на м'який сорбет, а не на твердий шматок льоду.
Чому морозиво не завжди освіжає надовго?
Після перших секунд приємної прохолоди класичні льоди можуть дати зворотний ефект. У них багато цукру та молочного жиру, а на їхнє перетравлення організм витрачає енергію і виділяє тепло. Тому холодний десерт інколи не рятує від спеки, а лише ненадовго створює відчуття прохолоди.
Чому саме виноград?
У замороженому вигляді виноград поводиться інакше, ніж більшість інших фруктів. Яблука чи полуниці після морозилки часто стають твердими, а виноград завдяки балансу води, природних цукрів і пектинів зберігає кремову текстуру.
Саме тому він нагадує натуральний сорбет без доданого цукру. До того ж виноград має невисокий глікемічний індекс, багато води, антиоксиданти, зокрема ресвератрол, і низьку калорійність.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Як приготувати заморoжений виноград?
Порада дуже проста, але кілька дрібниць справді впливають на результат.
- Виберіть безпестковий виноград – червоний або темний.
- Добре промийте ягоди під прохолодною проточною водою.
- Ретельно обсушіть їх на паперовому рушнику, щоб вони не злиплися.
- Зніміть ягоди з гілочок і викладіть одним шаром на плаский посуд або дошку.
- Поставте до морозильника щонайменше на 4 години.
Коли виноград замерзне, його можна пересипати в пакет із застібкою і тримати в морозилці як готову перекуску. Якщо хочете додати свіжої кислинки, перед заморожуванням ягоди можна скропити соком лайма.