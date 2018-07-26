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Смартфон Meitu T9 з оригінальним дизайном та 4 камерами надійшов у продаж

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Смартфон Meitu T9 надійшов у продаж
Смартфон Meitu T9 надійшов у продаж / gizmochina.com

26 липня компанія Meitu заявила про презентацію смартфону Meitu T9. Сьогодні ж новинка стане доступною для продажу в Тайвані.

Про це повідомляє Gizmochina.

Смартфон отримав 6,01-дюймовий AMOLED дисплей зі співвідношенням сторін 18: 9. Новий смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 660. Пристрій отримає 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

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Meitu T9 отримав одразу чотири камери, розташовані на передній і задній панелях смартфону. Так, обидві камери мають модуль на 12-Мп Sony IMX363 з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом, а для збору глибини різкості передбачені 5-Мп додаткові датчики.

Смартфон Meitu T9

Смартфон Meitu T9 надійшов у продаж

Meitu T9 має ємність акумулятора 3100 мАг. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Пристрій працює під управлінням Android 8.1 Oreo.

Коштує Meitu T9 685 доларів – це 17 800 гривень.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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