Смартфон Samsung Galaxy Note 9 протестували на міцність: відео

Представлений раніше цього місяця Samsung Galaxy Note 9 потрапив до рук популярного відеоблогера Зака Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything провів фірмовий тест на міцність, аби оцінити якість збірки і довговічність ґаджета при повсякденному використанні. Для цього апарат піддався низці жорстких випробувань.

Про це повідомляє 4pda.

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У плані зовнішнього вигляду, матеріалів і устаткування Galaxy Note 9 мало чим відрізняється від минулорічного Galaxy Note 8 або новішого Galaxy S9. Отже, його металева рама і скло Gorilla Glass спереду і ззаду дряпаються так само, як і попередники. Сканер відбитків пальців, розташований під основною камерою, легко покривається подряпинами, але на його роботу це ніяк не впливає.

Коли Зак нагрів екран Galaxy Note 9 вогнем, той, традиційно для AMOLED-матриць, побілів, але потім повернувся до нормального стану, що дуже нетипово для подібних екранів. Зазвичай пікселі на AMOLED-дисплеях так і залишаються білими після вигорання.



Samsung Galaxy Note 9

Ще однією цікавою особливістю фаблета стали кнопки, які від’єднуються. Якщо прикласти достатнє зусилля, їх можна витягнути з корпусу. Чим зумовлене таке конструкторське рішення – неясно.

Також блогер перевірив на міцність фірмовий стилус S Pen, але аксесуар при згинанні зламався навпіл.

Тест Samsung Galaxy Note 9 на міцність – дивіться відео

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