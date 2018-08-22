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Смартфон Samsung Galaxy Note 9 вже встановив рекорд

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Samsung Galaxy Note 9 встановив рекорд
Samsung Galaxy Note 9 встановив рекорд / Фото з відкритих джерел

Новий флагманський смартфон Samsung Galaxy Note 9 вже встановив рекорд щодо кількості попередніх замовлень. Так, кількість замовлень на 30 - 50% вищою, ніж була на Galaxy S9 півроку тому.

Про це пише видання prostotech.com.

Як відомо, однією з найбільших особливостей Galaxy Note 9 став стилус S Pen, в який вбудували мініатюрний акумулятор і модуль Bluetooth.

Читайте також: Samsung представила Galaxy Note9 в Україні: скільки у нас коштує смартфон

В Україні флагман надійде у продаж 31 серпня. Однак, українці теж можуть придбати новинку за передзамовленням. За це користувачам обіцяють подарувати Samsung Wireless Duo (це бездротова зарядка, яка може відразу одночасно заряджати два мобільних пристрої).

Galaxy Note 9: огляд

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
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