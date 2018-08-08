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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 показали на детальних фото

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Xiaomi Pocophone F1: характеристики і фото
Xiaomi Pocophone F1: характеристики і фото / gizmochina.com

Інформація про новий смартфон від Xiaomi – Pocophone F1 близько місяця тому, а тепер в мережі вже з’явились фото нового флагмана.

Про це повідомляє gizmochina.

Так, Pocophone F1 засвітився на румунському інтернет-магазині. В інтернеті з’явилися зображення самого смартфона і його упаковки.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 з'явився на фото 

Pocophone F1

Фото підтверджують деякі характеристики флагмана

Ці фото підтверджують і деякі характеристики флагмана. Зокрема, можна помітити, що Pocophone F1 отримав тонкі бічні рамки та виріз у верхній частині дисплея.

Pocophone F1

Pocophone F1 отримав тонкі рамки і "моноброву"

Також один із знімків показує, що пристрій отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2.8 ГГц, рідинну систему охолодження, подвійну основну камеру, та селфі-камеру з роздільною здатністю 20 Мп. Також пристрій буде підтримувати функцію розпізнавання осіб.

Pocophone F1

Pocophone F1 отримав здвоєну основну камеру

Pocophone F1 буде живитись від акумулятора ємністю 4000 мАг та матиме підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Pocophone F1

Фото підтвердили флагманські характеристики Pocophone F1

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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