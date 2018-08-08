Смартфон Xiaomi Pocophone F1 показали на детальних фото

Інформація про новий смартфон від Xiaomi – Pocophone F1 близько місяця тому, а тепер в мережі вже з’явились фото нового флагмана.

Про це повідомляє gizmochina.

Так, Pocophone F1 засвітився на румунському інтернет-магазині. В інтернеті з’явилися зображення самого смартфона і його упаковки.

Xiaomi Pocophone F1 з'явився на фото

Фото підтверджують деякі характеристики флагмана

Ці фото підтверджують і деякі характеристики флагмана. Зокрема, можна помітити, що Pocophone F1 отримав тонкі бічні рамки та виріз у верхній частині дисплея.

Pocophone F1 отримав тонкі рамки і "моноброву"

Також один із знімків показує, що пристрій отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2.8 ГГц, рідинну систему охолодження, подвійну основну камеру, та селфі-камеру з роздільною здатністю 20 Мп. Також пристрій буде підтримувати функцію розпізнавання осіб.

Pocophone F1 отримав здвоєну основну камеру

Pocophone F1 буде живитись від акумулятора ємністю 4000 мАг та матиме підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Фото підтвердили флагманські характеристики Pocophone F1

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