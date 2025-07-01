В Україні відбулося кілька смерчів одночасно: у мережі показали відео
- На півдні України одночасно виникло кілька смерчів, відео природного явища поширили в соцмережах.
- Інформації про постраждалих чи завдані збитки немає; синоптики раніше попереджали про можливість смерчів влітку.
На півдні України помітили одразу кілька смерчів. Вони були досить невеликими, але виникли майже одночасно.
Відео дивовижного природного явища поширили у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про смерчі на півдні України?
На відео видно одразу кілька вихорів, що утворилися над полем. Очевидці кажуть, що деякі з них були масивними та добре помітними на відстані. Наразі інформації про постраждалих чи завдані збитки немає.
Зауважимо, що раніше синоптики попереджали, що влітку смерчі можуть виникати внаслідок грозових фронтів і сильного нагрівання повітря. Такі природні явища все частіше спостерігають на Одещині та Миколаївщині.
В Україні зафіксували кілька смерчів одночасно: відео очевидців
До слова, раніше в одеських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому також можна помітити смерч. На кадрах видно темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні та підіймала пил і рослинність. За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік траси Київ – Одеса вдень в Одеській області.
Даних про постраждалих унаслідок природного явища немає. Попередньо, смерч не спричинив руйнування.