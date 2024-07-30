Смерч розкидав літаки і вертольоти на аеродромі в Татарстані: епічне відео

Увечері 30 липня смерч розкидав літаки в аеропорту Бегішеве російського Нижньокамська в Татарстані, наче іграшки. Унаслідок негоди є поранені росіяни, а збитки оцінюються у мільйони доларів.

Під удар стихії потрапили чотири навчально-тренувальних літаки Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Пошкоджені також адміністративні будинки, пише 24 Канал.

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Смерч росіянам обійшовся у мінімум 3,3 мільйона доларів

Увечері в аеропорту Бегішево здійнявся ураганний вітер, а потім з'явився смерч, який підняв у повітря декілька легкомоторних літаків Diamond-42 та вертоліт.

Треба було на ланцюжок прив'язувати,

– бідкаються росіяни.

. Diamond-42 – чотиримісний дводвигунний літак для приватного використання, який часто використовується як авіатаксі, а також для аерозйомок та аеророзвідки.

Аеропортом у Татарстані пронісся смерч: дивіться відео

У будівлях поблизу смерч зніс дахи, обшивку та подекуди вибив вікна. Пошкоджено, зокрема, ангар з технікою аеропорту. Також він повалив паркан та кілька дерев.

Постраждали від стихії водій та співробітниця інженерно-технічного відділу – вони отримали забої, але від госпіталізації відмовилися.

Загалом, смерч росіянам обійшовся мінімум у 3,3 мільйона доларів. Літаки Diamond D-42 – австрійського виробництва. Вони належать Санкт-Петербурзькому університету цивільної авіації.

Ринкова вартість кожного з них оцінюється у понад 840 тисяч доларів. На кадрах з місця події видно, що один із них лежить перевернутий, його крила зламані. У ще одного борта серйозно постраждало шасі.

Наслідки смерчу у Татарстані / Фото із російських ЗМІ