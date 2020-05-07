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      Смерч біля Мелітополя, потоп у Києві та сніг на Львівщині: фото дня

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      Пилова буря в Нігері
      Пилова буря в Нігері / ЕРА

      Репортаж 24 каналу "Фото дня" за 6 травня 2020 року присвячений стихійним лихам, які все частіше вирують на нашій планеті. Не обійшли вони стороною й Україну…

      Непроханий гість

      Смерч біля Мелітополя
      Смерч на Запоріжжі / 061.ua

      Поблизу Мелітополя пронісся потужний смерч. Метеорологи запевняють, що він був висотою понад 11 км! Стихія зірвала дахи будинків у кількох селах і пошкодила електроопори. Обійшлося, на щастя, без жертв. Дивіться унікальне відео нетипового лиха для України.

      Дивіться також: Одещиною пронісся смерч: відео

      Біла краса

      Сніг на Львівщині
      Сніг на Львівщині / 24 канал

      А ось на Західній Україні трапилося вже досить звичне для нашої території (навіть у травні!) явище: випав сніг. Він засипав майже всю Львівську область. Щоправда, падав разом з дощем і вже незабаром розтанув. Але всі бажаючі встигли зробити видовищні фото та відео.

      Прогноз: Сильні грози та сніг: де в Україні чекати негоду

      Руйнівна злива

      Провалля у Києві
      Провалля у Києві / Фото       Dtp.kiev.ua

      Традиційне дійство сталося і в Києві – вночі линув потужний дощ. Вода знову затопила вулиці – піднялася не так високо, як двома днями раніше, але на Кловському узвозі під її потоками провалився асфальт. Через це рух у районі був дуже ускладнений…

      Тим часом… Потужна злива у Харкові: затопило ринок "Барабашово" – фото, відео

      Піщана стіна

      Пилова буря в Нігері
      Пилова буря у Нігері / ЕРА

      Столиця африканської країни Нігер – Ніамей – опинилася на шляху грандіозної стихії. Величезна пилова хмара, яка стрімко летіла з Сахари до Атлантичного океану, накрила місто. Але не надто налякала мешканців, які були попереджені й заховалися в безпечних місцях. Річ у тім, що це атмосферне явище тут сезонне й регулярно трапляється навесні.

      Фото 5 травня: Пекельна пожежа в хмарочосі, рекордна партія наркотиків та антивірусні танці

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Стихійні лиха Новини Запоріжжя Новини Львова Новини Києва Фото дня
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