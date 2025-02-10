Немовля померло після кесаревого розтину – поліція відкрила кримінальну справу

У Тернополі поліцейські відкрили кримінальне провадження через смерть немовляти. Хлопчик помер у обласному перинатальному центрі "Мати і дитина" під час кесаревого розтину.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Тернопільщини. До поліції звернулися родичі породіллі, які зазначили, що дитина не вижила після операції. У пресслужбі поліції підтвердили, що йдеться про обласний перинатальний центр "Мати і дитина".

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Лікарі зазначили, що пацієнтка поступила до перинатального центру з кровотечею на 35-му тижні вагітності. Це була її перша вагітність. Жінку терміново перевели з приймального відділення до операційної.

В операційній ми вже не чули серцебиття дитини. Було прийнято рішення терміново провести кесарів розтин, щоб врятувати життя жінки, адже через масивну кровотечу вона могла померти, – зазначив керівник медичного закладу Віктор Овчарук.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи).

Якщо факт правопорушення буде доведений, лікарям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років. Також вони не зможуть працювати в медичній сфері протягом трьох років.

Правоохоронці з'ясовують обставини події. Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу, після чого буде встановлено причину смерті дитини.