Чи означатиме щось для українців смерть Кадирова

Чеченський "Дон-дон" останнім часом мав не дуже здоровий вигляд. Він цілком ймовірно може раптово "гигнутися".

За добу – дві все стане ясно

Тут треба пам'ятати, що Рамзан Кадиров та його оточення позиціюються як прихильники радикального ісламу. А в ньому ставлення до смерті вельми серйозне.

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Земне життя – лише мить. Смерть – перехід до вічного посмертного буття. Відразу після смерті, ще у могилі, відбувається перший суд над душею померлого, зваження його здобутків та гріхів.

В ісламі приховувати смерть, видавати померлого за того, хто ще живий – великий гріх. Це ускладнює той самий перехід до посмертного існування. Тому чи вмер "Дон-дон" – всі дізнаються доволі скоро, протягом доби – двох.

Але ж нас цікавлять наслідки можливої смерті очільника "особливого суб'єкта Росії".

Що буде з Чечнею після Кадирова

Так от, швидких наслідків не буде. Наступником Кадирова призначать слухняну людину. Російські силовики ненавидять Чечню за те, що там те, що зветься у Росії федеральними законами, заміщено законами шаріату.

Відповідно, російські силовики не мають у Чечні тотальної влади, як в інших регіонах недоімперії. Цей особливий стан базується виключно на особистих відносинах Кадирова і Путіна. Яких у наступника "Дон-дона" не буде. Відповідно, силовики будуть наїжджати на Чечню без Кадирова, намагаючись позбавити тамтешню владу тіньових грошей і фактичної безкарності за будь-яке свавілля. Трохи згодом і пересічні росіяни, побачивши, що можна, почнуть мститися кадировцям за всі приниження, які вони змушені були терпіти. Пам'ятаєте епізод у поїзді: "Скажи, що Чечня – це круто"?

Єдиний шлях до самозбереження сучасної верхівки Чечні – це спроби герметизації чи навіть відокремлення республіки. На цьому шляху цілком можлива допомога з боку радикальних ісламістів Близького Сходу.

Зауважте Яким має бути новий ветеранський закон

Але для успішності цього процесу, що символізуватиме початок розпаду недоімперії, необхідна ще одна надважлива передумова: кремлівська влада повинна помітно послабнути. Це може забезпечити лише успішний українській наступ, що викличе нестабільність у владній вертикалі Росії.

Тобто, чи сконав "Дон-дон", чи ще жевріє – не має значення. Бо доля України – як завжди, в руках українців, які чинять героїчний спротив агресору.