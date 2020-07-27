Удень 27 липня в Харкові загинули четверо комунальників: троє чоловіків та одна жінка. Попередньо, усі були без засобів індивідуального захисту. А їхня смерть настала через те, що вони в каналізаційному колодязі надихалися отруйним газом.

Чому загинули комунальники в Харкові

Відомо, що вищезазначена бригада приїхала на міські очисні споруди, щоб почистити 3-метровий каналізаційний колодязь. І коли, один із інженерів спустився у нього, раптово там знепритомнів. Про це повідомляє ТСН.

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Згодом один за одним йому на допомогу пішли ще троє чоловіків і одна жінка. Остання керувала дільницею. У підсумку всі, крім одного, знепритомніли. Вижив лише той інженер, який був у протигазі. Він і викликав медиків.

Один із чоловіків опустився до колодязю для того, щоб спустити воду. Після чого знепритомнів. Імовірно, це витік газу. Тобто це або водень, або аміак. Це все буде встановлено під час слідства,

– заявив керівник слідства Основ'янського відділу поліції Олексій Маник.

За фактом інциденту поліція розпочала кримінальне провадження. Справу порушили за статтею "порушення правил під час робіт із підвищеною небезпекою". Також слідчі будуть з'ясовуватимуть, чи був захист у всіх працівників і чому лише один скористався ним.

У комунальному підприємстві "Харківводоканал" наразі від коментарів утримуються.

Що відомо про водень і аміак

Додамо, про який саме водень мовиться, у поліції не уточнили. Відомо, що людина може отруїтися:

як миш'яковистим воднем (арсин) – газ, що утворюється під час дії технічних кислот на метали (олово, мідь, вісмут) і з'єднання, що містять миш'як; виділяється під час паяння та протравлювання металевих виробів кислотами;

так і сірководнем – цей газ є супутником процесу очищення стічних вод, він – важчий за повітря, тому може накопичуватися в низинах, канавах, ярах, ямах і навіть у колодязях та льохах.

Щодо аміаку, то це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком, що є майже вдвічі легшим за повітря. Він – особливо небезпечний для очей та смертельний для дихальних шляхів.

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