В Австралії помер найбільший у світі крокодил, що жив у неволі: його вік вражає

Австралійський крокодил Кассіус, що важив понад тонну, тримав світовий рекорд як найбільший у світі крокодил, якого тримають у неволі. Він помер, як вважають, у віці понад 110 років.

Він прожив дуже довго як для крокодила, кажуть у заповіднику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Важила 300 кілограмів: в Італії виловили одну з найбільших у світі черепах – який у неї вигляд

Чим був унікальний крокодил Кассіус

Кассіус був найбільшим у світі крокодилом, що жив у неволі. Він був завдовжки 5,48 метра та важив понад одну тонну.

Здоров'я тварини погіршувалося з 15 жовтня, повідомили у заповіднику Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Точна причина смерті крокодила невідома. Дослідники вважають, що йому було понад 110 років, він був дуже старим для крокодила.

Будемо дуже сумувати за Кассіусом, але наша любов і спогади про нього залишаться в наших серцях назавжди. Дякуємо всім, хто відвідував Кассіуса і дарував йому турботу протягом життя,

– йдеться у повідомленні організації.

Морський крокодил Кассіус був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі крокодил, який утримувався в неволі. Він жив у заповіднику з 1987 року.

Він отримав цей титул після того, як у 2013 році помер філіппінський крокодил Лолонг, довжина якого становила 6,17 метра.