Смерть окупантам: як українці використовують коктейлі Молотова на Сумщині

Українці за порадою МВС почали готувати та використовувати коктейлі Молотова проти російської техніки. У мережі з’явилося епічне відео з Недригайлового на Сумщині.

"Беріть приклад! Підпалюйте, стріляйте, вбивайте росіян. Смерть окупантам!", – написали у повідомленні.

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На відео видно, що по вулиці на Сумщині проїхали кілька російських бронемашин. Один з місцевих вирішив показати ворогу, хто тут головний, та підклав на дорогу коктейль Молотова. Суміш вибухнула, як тільки техніка на неї наїхала.

Українці використовують коктейлі Молотова проти російської техніки:



Раніше Міністерство внутрішніх справ України опублікувало інфографіку, як зробити коктейль Молотова, щоб дати відсіч ворогу. Там нагадали, що під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році фінська армія атакувала цими пляшками танки ворога.



Як робити коктейлі Молотова / Інфографіка МВС

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