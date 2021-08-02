Обійнялися і хотіли перечекати бурю, – очевидиця про смерть молодої пари у Львові

Потужний буревій, що вирував у Львові 1 серпня, забрав життя молодої пари. За словами очевидиці, вони сиділи на лавочці у Стрийському парку і хотіли перечекати негоду.

Деталі останніх хвилин життя пари розповіла очевидиця подій Івона Лобан, яка у момент негоди теж перебувала у парку.

Важливо Опублікували фото з місця події, де загинула пара під час буревію у Львові

Жінка зазначила, що того вечора вона якраз гуляла Стрийським парком разом з чоловіком та собакою. Негода в місті почалась раптово, тож важко було швидко зреагувати.

Пані Івона помітила пару, яка сиділа на лавці під парасолею та обнімалась. Згодом на фото з місця трагедії вона впізнала, що саме ці закохані й загинули під час буревію.

Ті молоді сиділи на лавці, обійнялись, хотіли перечекати бурю,

– припустила Івона Лобан.

Що відомо про трагедію

Ввечері 1 серпня на 20-річного хлопця та 18-річну дівчину під час негоди раптово впало дерево. На жаль, вони отримали травми, що були несумісні з життям.

Відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ Андрій Свояк. Загиблі, ймовірно, тільки почали зустрічатися, адже Андрій прийшов у парк з трояндами.

Точну причину падіння дерева встановить слідство. Попередньо, воно могло впасти внаслідок удару блискавки.

За інформацією ZAXID.NET, адміністрація Стрийського парку просить львів'ян не відвідувати його впродовж доби. Наразі фахівці ліквідовують там наслідки негоди.

На трагедію вже відреагував мер міста Андрій Садовий. Він закликав львів'ян не бути легковажними та зважати на прогноз погоди.