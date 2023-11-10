У справі про загибель помічника Залужного допитали понад 10 свідків: хто вони

У справі про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — майора Геннадія Частякова — є свідками понад 10 людей. Вони вже дали показання.

Про це розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі "Радіо Свобода". Зокрема, свідки – це люди, які працюють у місці, де Честяков отримав подарунок.

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Також серед свідків ті, хто на момент вибуху перебував удома.

У ДБР повідомили, що планують оскаржувати рішення суду, який не обрав запобіжного заходу підозрюваному в справі – офіцерові, який власне подарував гранати Частякову.

Прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного,

– наголосила представниця ДБР.

Загибель Частякова: головне станом на зараз

6 листопада в житловому комплексі в селі Чайки на Київщині внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовий – майор Геннадій Частяков – помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Внаслідок вибуху також тяжко травмований 13-річний син Частякова. У загиблого залишилися дружина та четверо дітей.

Наразі слідчим відомо, що у свій день народження Частяков повернувся додому з роботи з подарунками від колег. Серед них був подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка. Один із боєприпасів майор вирішив показати синові. За словами дружини, саме в той момент граната вибухнула.