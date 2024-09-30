Російська туристка померла у Грузії під пісню "В последний раз"

У Тбілісі померла російська туристка. Наспівуючи пісню "В последний раз", вона випадково оступилась та впала на сходи підземного переходу, вдарившись головою.

Таку інформацію повідомляють російські ЗМІ та Mtavari, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, дівчину звали Аріна, вона працювала у PR-агентстві.

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Російська туристка померла у Грузії

Як пишуть росЗМІ, дівчина приїхала до Тбілісі разом із друзями, гуляла з подругою центром міста. Знімаючи відео на телефон, вони наспівували пісню "В последний раз". Однак одна з них оступилася та впала у підземний перехід.

Зазначається, що сталося це на площі Першої Республіки. Подруга постраждалої викликала швидку, медики госпіталізували її. Вже у лікарні їй діагностували перелом основи черепа. Внаслідок отриманих травм дівчина померла.

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На згадку про росіянку в підземному переході з'явився меморіал із квітами.



У Тбілісі на честь загиблої росіянки зробили меморіал / Фото із телеграм-каналів

Наразі до країни прилетіли батьки померлої, вони займаються оформленням необхідних документів. Згідно з оприлюдненими даними, Аріна жила в Москві, закінчила університет.