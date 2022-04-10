Смерть і руйнування: як виглядає звільнена від окупантів Термахівка на Київщині

Після того, як російські військові покинули територію Київщини, продовжують фіксуватися звірства окупантів. Ворог знищив село Термахівка, що на півночі Київської області.

Лише на одній вулиці загинуло 5 цивільних

У Міноборони показали наслідки "російської весни". Російські окупанти прийшли не визволяти, як заявляє їх пропаганда, а руйнувати та вбивати.

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Село Термахівка стало одним з населених пунктів, яке постраждало від російських варварів.

У Міноборони розповів, що перед тим, як зайти в село, окупанти обстріляли його з артилерії. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Унаслідок обстрілу лише на одній вулиці загинуло п'ятеро цивільних.

Повідомляється, що окупанти заборонили жителям виходити з домівок та погрожували розстрілом. Людям довелося ховати тіла загиблих родичів і сусідів прямо на своїх подвір'ях.

Відео звірств росіян у Термахівці

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