Смертельна аварія у Рівному: п'яному водію-втікачу повідомили про підозру

У Рівному 2 січня водій з посвідченням помічника ексдепутата на смерть збив військового та втік. Зловмисника знайшли, йому повідомили про підозру.

Наїзд на чоловіка скоїв 24-річний житель села Бармаки Рівненського району. Йому не вдалося сховатися від правосуддя.

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Водію повідомили про підозру

Поліцейські затримали водія, який намагався втекти, та повідомили йому про підозру. Чоловікові вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Справу розглядатиме Рівненський міський суд.

Наразі зловмисник показів у кримінальному провадженні не дає.

За скоєне відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на аналогічний період.

Деталі смертельної аварії у Рівному

ДТП трапилася 2 січня у Рівному, на вулиці Соборній. Там 27-річний житель міста Костопіль перетинав проїзну частину у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля Audi. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Водій, який його збив, з місця події втік. Коли поліцейській його спіймали, то провели алкотест. Він показав 2,10 проміле.

Суспільне писало, що у водія автомобіля знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання. Загиблим виявився військовий у відпустці.

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