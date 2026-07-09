На трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та вантажівки

У Березівському районі Одеської області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Аварія трапилася вранці 9 липня на трасі Київ – Одеса поблизу села Одаї Ширяївської громади.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми. Про це повідомили у Національній поліції.

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Що відомо про аварію?

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися вантажний автомобіль MAN та пасажирський мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні перевезення. У момент аварії в салоні маршрутки перебували 15 пасажирів і водій.

Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці події. Ще п’ятеро людей отримали тілесні ушкодження, їх доправили для надання медичної допомоги.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, зокрема причини зіткнення транспортних засобів.

Наразі рух автомобілів у напрямку Одеси частково обмежений. Поліцейські закликають водіїв враховувати ситуацію під час планування поїздок, бути уважними за кермом і дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 4 липня на Миколаївщині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Аварія трапилася на трасі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі дороги та перекинувся. Після цього транспортний засіб неконтрольовано опинився на зустрічній смузі, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Унаслідок аварії загинули 12 людей, ще шестеро отримали травми. Про збільшення кількості жертв повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причини, які призвели до зіткнення.