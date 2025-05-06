Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українка Каріна Рижкова разом із двома друзями

На півдні Італії у моторошній аварії загинула 21-річна українка Каріна Рижкова. Автівка на шаленій швидкості врізалась у дерево та загорілась.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Il Messagero. У жахливій аварії поблизу італійського міста Торк’яроло загинула 21-річна українка Каріна Рижкова.

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Українка загинула в Італії в страшній ДТП

Разом із нею в автівці перебували її 22-річний наречений Луїджі Перруччо та 21-річна подруга Сара Капілунга. Трагедія сталася, коли орендований Porsche 911 на швидкості понад 250 кілометрів на годину вилетів із дороги, врізався в дерево й миттєво загорівся. Жодному з пасажирів не вдалося вижити.

Каріна переїхала до Італії з початком повномасштабного вторгнення Росії, жила у Торк’яроло в будинку місцевого подружжя та працювала в барі. Люди, в яких вона мешкала, одними з перших прибули на місце трагедії.

У день прощання зі загиблими школи були зачинені, магазини опустили жалюзі, а на похорон прийшли сотні людей. На труну Каріни поклали український прапор – як знак поваги та скорботи за загиблою дівчиною, яка стала частиною місцевої громади.