Моторошна ДТП на Волині обірвала життя подружжя, постраждали діти

У понеділок, 2 червня, у Луцьку сталася смертельна ДТП за участі вантажівки й легкового автомобіля. У результаті зіткнення двоє людей загинули на місці та ще двоє неповнолітніх отримали травми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

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Подробиці смертельної ДТП на Волині

На вулиці Львівській у Луцьку 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу вантажівці Scania. У результаті зіткнення водій та 40-річна пасажирка загинули на місці.

У салоні авто також перебували двоє дітей – 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Обидвоє отримали тілесні ушкодження.

Наслідки смертельної ДТП у Луцьку / Фото Національної поліції України

Наслідки смертельної ДТП у Луцьку / Фото Національної поліції України

Наслідки смертельної ДТП у Луцьку / Фото Національної поліції України

За даними поліції, на місці події працюють слідчі ГУНП Волинської області. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей". Поліція встановлює усі обставини трагедії.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік не впорався з керуванням на мокрій дорозі й наїхав на зупинку громадського транспорту, спричинивши загибель 40-річної жінки. Водія затримала поліція. Слідчі проводять розслідування, відкривши кримінальне провадження.