У Bolt відреагували на смертельну ДТП в Києві: компанія змінила деякі правила

Під час смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві водій Mercedes-Benz виконував замовлення Bolt. У салоні автомобіля на той момент також перебувала пасажирка.

Про в коментарі Суспільному це сказав генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

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Як Bolt реагує на смертельну ДТП?

Сергій Павлик розповів, що після трагедії акаунт водія назавжди заблокували.

Ми приголомшені цією жахливою трагедією так само, як і суспільство. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим,

– сказав він.

За словами генерального менеджера, зараз компанія підтримує зв'язок із пасажиркою, яка перебувала в автомобілі в момент аварії, та координує процес надання їй необхідної допомоги. Також Bolt співпрацює з правоохоронцями в межах розслідування.

Окрім цього, сервіс переглянув підходи до реагування на скарги щодо поведінки водіїв. Відтепер водіїв, на яких надходять щонайменше дві скарги через перевищення швидкості або небезпечне керування, назавжди блокують на платформі.

Компанія також закликала пасажирів повідомляти через застосунок або службу підтримки про будь-які випадки порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості чи інші дії водія, які можуть бути небезпечними під час поїздки.

У платформ немає автоматичного доступу до державних баз даних щодо порушень ПДР та штрафів водіїв через відсутність відповідної технічної інтеграції,

– пояснив Сергій Павлик.

Що відомо про аварію на Караваєвих дачах?

5 червня близько 17:00 на Чоколівському бульварі в Києві автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід.

Унаслідок ДТП загинули четверо осіб – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області Павло Плешивцев. Встановлено, що на момент аварії чоловік був тверезим. Водночас із січня 2025 року його десять разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема 5 разів – за перевищення швидкості.

Шевченківський районний суд призначив водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.