Смертельна ДТП на Львівщині: винуватцем міг стати 23-річний водій BMW, який намагався втекти

Поліція встановила попередню причину аварії, яка сталось сьогодні на Львівщині. Винуватцем ДТП міг стати 23-річний водій автомобіля BMW, який виїхав на зустрічну смугу.

Смертельна ДТП сталась сьогодні вранці, о 05:30, на автодорозі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району. Про прчиини ДТП розповідає 24 Канал з посиланням на дані поліції Львівщини.

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Учасниками аварії стали три транспортних засобів. Як наслідок, загинули семеро людей, ще троє отримали травми.

Попередня причина аварії

Правоохоронці встановили, що винуватцем ДТП міг стати 23-річний водій автомобіля BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок удару тягач став некерованим і врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебували пасажири.

"Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", – повідомили правоохоронці.

Унаслідок ДТП загинули семеро людей / Фото Нацполіції

Семеро загиблих

Від отриманих травм загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Їхні особи наразі уточнюються. Ще троє людей із різними травмами були госпіталізовані: 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка.

На місці трагедії працюють слідчі, які з'ясовують усі обставини події. Поліція наголошує, що водії мають суворо дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникати подібних інцидентів.

Деталі розслідування та оновлення інформації будуть опубліковані найближчим часом.