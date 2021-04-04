На Житомирщині авто насмерть збило чоловіка: власник – поліцейський

У селі Малинівка, що на Житомирщині, посеред дороги знайшли тіло 46-річного чоловіка. Отримані травми свідчили про те, що він загинув внаслідок ДТП. Поліція встановила, що власником авто, причетного до аварії, є правоохоронець.

Повідомлення про ДТП із загиблим надійшло до місцевих правоохоронців ввечері 3 квітня. Водій втік з місця події, тож на території області ввели поліцейську операцію "Перехват".

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Що з'ясувала поліція

Завдяки речовим доказам поліцейські встановили марку та колір авто.

Протягом ночі вони перевіряли авто Škoda зеленого кольору та їх власників.

Машину з характерними механічними пошкодженнями виявили у місті Малина.

Виявилося, що вона належить 33-річному місцевому поліцейському.

З 1 квітня починалося його відрядження до Управління карного розшуку ГУНП.

Що загрожує винуватцю ДТП

Те, що правоохоронець – власник авто, не означає, що саме він був за кермом, коли сталася трагедія. Усі обставини встановлюватиме слідство.

Про вказані обставини правоохоронці повідомили Територіальне управління ДБР. Крім того, поліція Житомирщини розпочала службове розслідування.

Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.